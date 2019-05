Finale Ligure. Proseguono i lavori per la messa in sicurezza dei pedoni di via Calvisio a Finale Ligure.

“Terminati i marciapiedi nella zona tra il frantoio Magnone e la scuola elementare – spiegano dal Comune di Finale – ora inizia la predisposizione del camminamento in sicurezza nella zona della bocciofila, davanti all’Agricola. E si iniziano gli asfalti, che in un primo momento interesseranno l’area di via Calvisio vicino a piazza Inegaggie, ma nelle prossime settimane proseguiranno e copriranno tutta la strada, dalla bocciofila fino a via Buonviaggio”.

Foto 2 di 2



In totale saranno realizzati più di 8 mila metri quadri di nuovo asfalto per sistemare un tratto di strada molto dissestato: “Oltre a questo la nuova illuminazione a led dalla chiesa fino al ponte di Verzi. Tra marciapiedi, asfalti, luci a led e canalizzazione acque parliamo di circa 300 mila euro di investimenti”.