Aggiornamento. A seguito delle previsioni meteo che indicano elevate probabilità di pioggia, il Mallare Outdoor Day è stato rinviato a domenica 12 maggio, con identico programma.

– Domenica 5 maggio Mallare si ritrova per un’iniziativa che unisce sport, natura e solidarietà. Scatterà infatti alle 9 l’Outdoor Mallare 2019 evento organizzato dai Lions Club Valbormida e dal Mallare Outdoor.

La giornata si sviluppa su diversi piani e con attività ben diversificate come l’E-Bike che sta spopolando sempre più nell’ultimo periodo. Il giro prevede un anello di 27 km. Alle 9:15 scatta anche il giro con le classiche mountain bike che il cui percorso sarà lievemente più corto (22 km). Il pacco gara offerto dagli organizzatori per entrambi i giri prevede per tutti un buono pranzo, un paio di occhiali da sole tecnici, vari ristori lungo il percorso, l’assistenza medica, spogliatoi e docce con l’aggiunta della possibilità di vincere premi estratti alla consegna del pettorale.

Oltre alle due prove “regine” ci sarà spazio anche ad esperienze dedicate alle famiglie come la Baby Bike destinata ai minori di 12 anni che si snoderà su un percorso fettucciato, e la People Run che scatterà alle 9:30 e sarà aperta anche agli animali al guinzaglio su due distanze: 5 e 10 km.

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto per l’acquisto di attrezzature ortopediche sanitarie per disabili.