Magliolo, confermata la giunta del sindaco Lanfranco

Magliolo. Fresco di terzo mandato da primo cittadino Enrico Lanfranco, sindaco di Magliolo, subito dopo la proclamazione ufficiale ha varato la giunta comunale.

Come nelle previsioni nessun cambiamento rispetto alla squadra che lo ha accompagnato in questi anni di amministrazione comunale: Valerio Delmonte vice sindaco con deleghe a Lavori pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata – Agricoltura e Polizia Municipale.

Confermato anche l’assessore esterno con Antonella Olivetta, che mantiene le deleghe a Trasporto Pubblico – Spettacoli e Cultura.

“Squadra che vince non si cambia, abbiamo raggiunto obiettivi e risultati importanti per una piccola realtà come la nostra, nonostante diverse difficoltà, quindi era giusto proseguire su questa strada” sottolinea lo stesso sindaco Lanfranco.

In Consiglio comunale: Valerio Delmonte, Alessandro Aramini, Luca Armario, Daniele Pastorino, Matteo Pino, Maria Elena Bignone, Luigino Panizza, Giuseppe Corrado, Ivan Pesce e Marco Sole, tutti i componenti della lista “Magliolo Domani”, l’unica in corsa per questa tornata di elezioni comunali nella località della Val Maremola.