Magliolo 2019, il sindaco uscente Lanfranco in corsa per il terzo mandato

Magliolo. Alla fine sarà ancora lui a guidare l’unica lista in corsa per le prossime elezioni comunali a Magliolo, piccolo comune della Val Maremola. E così, dopo due mandati da sindaco, Enrico Lanfranco si lancia per un “ter” in vista del voto del 26 maggio.

Dunque si ripete lo stesso scenario di quello vissuto alle scorse elezioni comunali, nel 2014, con una sola lista in campo. Il quorum dovrebbe essere raggiunto grazie alla spinta delle elezioni europee, almeno così spera lo stesso primo cittadino, una prospettiva condivisa anche in altri piccoli comuni del savonese dove ci sarà una sola compagine in campo per queste amministrative 2019.

Per i comuni sotto i 3 mila abitanti è prevista la possibilità di un terzo mandato, tuttavia il sindaco uscente aveva tentato di lanciare qualche suo esponente della giunta, in particolare l’attuale vice sindaco Valerio Delmonte, ma alla fine la scelta è toccata su se stesso.

La lista si chiama “Magliolo Domani”, ecco i componenti: Valerio Delmonte, Alessandro Aramini, Luca Armario, Daniele Pastorino, Matteo Pino, Maria Elena Bignone, Luigino Panizza, Giuseppe Corrado, Ivan Pesce e Marco Sole.

“Magliolo è un comune che negli ultimi anni ha visto una continua crescita della popolazione residente e la futura amministrazione comunale dovrà operare per garantire il massimo dei servizi posibili per la cittadinanza” ha ribadito il sindaco e candidato al terzo mandato.

“Grazie a progetti in itinere e finanziamenti in corso sono in scaletta ancora tanti e importanti interventi che attendono la nostra comunità: è indispensabile proseguire e completare al meglio il lavoro intrapreso in questo mandato amministrativo. Penso al nuovo polo scolastico nell’area del Palazzetto, abbiamo un contributo di 800 mila euro per rifare l’acquedotto comunale con interventi sulla rete fognaria, previsti interventi di messa in sicurezza e migliorie al territorio e altro ancora…”.

“Non importa chi sarà il candidato sindaco, la cosa più importante e non perdere le opportunità di sviluppo e crescita che può traguardare il nostro paese nei prossimi anni” ha concluso Lanfranco.