Maggio mese dell’asparago, il “cibo degli Dei”

E’ una tradizione che la Condotta Slow Food di Finale, Albenga ed Alassio, promuova “Maggio il mese dell’asparago”, detto anche “cibo degli Dei” con il coinvolgimento dei produttori del Presidio dell’Asparago Violetto di Albenga. Ormai da anni, una selezione di locali nel ponente ligure, inseriscono nei loro menù, almeno, una portata con questo gustosissimo prodotto e per tutto il mese della sua presenza sul mercato.

La cena, prevista per venerdì 31 maggio, delle condotte slow sul tema, come spesso succede nelle migliori occasioni, la presentiamo insieme alla Condotta Slow Food del savonese al Nazionale di Noli, locale guidato da una giovane brigata di cucina diretta dallo chef stellato “Giuse” Ricchebuono del Vescovado e punto di riferimento anche per i pescatori del Presidio Slow Food della pesca artigianale del golfo e quindi pertinente ai temi lanciati nella rete di Slow Fish 2019 appena concluso a Genova.

Il menù del Nazionale di Noli, che caratterizzerà la serata delle condotte slow per la delizia dei commensali, sarà:

– sgombro sott’olio con asparagi viola e pomodorini confit

– brandita di baccalà su vellutata di asparagi viola e grissino al sesamo

– tortelli farciti di asparagi viola con gamberi bianchi

– filetto di pescato , asparagi viola e salsa bernese all’aglio selvatico

– gelato di asparagi viola e nocciole misto chiavari

in abbinamento ai vini liguri selezionati dalla cantina del locale.

La quota di partecipazione sarà di €. 40.00 per i soci e € 45,00 per i non soci. Prenotazioni obbligatoria al Ristorante Nazionale tel. 019 748887 –

L’asparago violetto è una riconosciuta peculiarità dell’albenganese e i nostri selezionati produttori del Presidio e fornitori dei locali partecipanti, sono:

Albenga in Tavola di Ferrero e Montano Albenga

Piazza XX Settembre, 7 tel. 338 8462414 eruli@libero.it

Enrico e Lanzalaco di Luca Lanzalaco Leca d’Albenga Regione Bagnoli, 35 tel. 0182 554717 – 333 2703480 enrico.lanzalaco@gmail.com

Montano di Marisa Montano Ceriale Via Prae, 1

tel. 0182 931059-328 8926306 aziendamontano@alice.it

Pietro Sardo Lusignano d’Albenga Regione Acquafredda, 4

tel. 335 6672685 pietro.sardo@alice.it



Per info:

Monica Maroglio 3288710604 (Finale, Albenga e Alassio)

Vincenzo Ricotta 335381121 (Savona – Varazze Noli e Sassello)

