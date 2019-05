Borgio Verezzi. Uno dei pionieri della Speleologia ligure, noto esploratore savonese, protagonista in prima persona della scoperta delle Grotte di Borgio Verezzi, era stato lui, infatti, ad iniziare le primordiali esplorazioni e a lanciare l’idea d aprirle al pubblico: si è spento all’età di 88 anni il Cav. Giovanni (detto Gianni) Dentella.

Dentella era da tempo ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, lascia il figlio Massimo, la nuora Barbara e i nipoti Alena e Fabio.

Foto 2 di 2



Giovanni Dentella, a capo di un gruppo speleologico, intraprese una scrupolosa ispezione delle grotte che si snodano per alcuni chilometri, tra sale e gallerie, sotto l’abitato di Borgio: correva l’anno 1951. E sarà lo stesso speleologo a realizzare il primo percorso turistico, ufficialmente aperto al pubblico proprio nel 1970.

Ma non solo: Giovanni Dentella viene ricordato anche per la sua attività di soccorso durante i giorni terribili del terremoto in Irpinia, nel 1980, a capo di una squadra di speleologi. Era stano nominato anche Cavaliere della Repubblica.

Alla famiglia e ai parenti numerosi i messaggi di cordoglio e condoglianze arrivate in queste ore. “Aveva la speleologia nel cuore, una grande passione, tanta professionalità e verve pionieristica, il padre fondatore delle Grotte di Borgio Verezzi, ma anche un punto di riferimento costante per noi speleologi” uno dei messaggi sulla figura di Giovanni Dentella.

I funerali si terranno venerdì alle ore 9 e 30 presso la Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, il Santo Rosario sarà celebrato domani, giovedì 9 maggio, alle ore 18 e 30 presso la camera ardente dell’ospedale Santa Corona.