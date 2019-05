Albenga. Ladri in azione sul lungomare di Albenga dove, nella notte appena trascorsa, sono stati presi di mira diversi stabilimenti balneari e ristoranti che si sono ritrovati le vetrate sfondate e i soldi del fondo cassa spariti.

Ai Bagni Miramare ed al ristorante Punta Lena sono state mandate in frantumi le vetrate lato mare (creando tra l’altro un ingente danno economico) e poi gli autori del colpo sono entrati nel locale per portare via i soldi. Sulle porte di altri locali, come il B-Side, sono invece evidenti i segni di tentativi di effrazione.

Sugli episodi sono ora in corso gli accertamenti ed i rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Albenga. In una delle vetrate spaccate sono state rilevate anche delle tracce di sangue: un elemento che potrebbe rivelarsi utile alle indagini per identificare l’autore dei colpi.

Nell’ultimo il periodo il lungomare di Albenga pare essere stato preso di mira dai malviventi: al bar BSide lamentano un tentativo di spaccata avvenuto meno di una settimana fa. Nella foto (qui sopra) si possono notare i segni lasciati da un qualche genere di “grimaldello” utilizzato per forzare la porta di ingresso.