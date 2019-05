L’Under 18 della Lnd verso il Trofeo Dossena

Inizia l’avventura della Rappresentativa Under 18 della Lnd che parteciperà alla 43ª edizione del Trofeo Dossena. La selezione che sarà guidata dal mister Tiziano De Patre, reduce dal trionfo al Torneo “Roma Caput Mundi” lo scorso febbraio, si metterà al lavoro nella sede del ritiro a Coccaglio a partire dal pomeriggio di sabato 25 maggio in vista del debutto di mercoledì prossimo contro i giapponesi del Gois (ore 21, Stadio Comunale di Soresina, CR). Il 30 maggio seguirà la seconda sfida contro la SPAL (ore 21, Stadio Comunale di Caravaggio, BG), infine il 31 maggio l’ultimo appuntamento del girone B contro il Brescia (ore 21, Stadio Comunale di Soncino, CR).Domenica 2 giugno si disputeranno le semifinali, mentre la finalissima si avrà luogo il 3 giugno allo stadio “Voltini” di Crema.

La serata di presentazione dell’evento è avvenuta lunedì 13 maggio alle ore 20.45 presso il Teatro San Domenico a Crema. Si è trattato di un’occasione speciale, in cui sono stati consegnati importanti riconoscimenti. I premi “Giorgio Giavazzi – Stella del Dossena”, assegnati a giocatori e allenatori che, partendo dal Dossena, si sono poi distinti per combattività, tenacia e risultati ottenuti nel prosieguo della propria carriera, sono pervenuti a Luigi di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21, che ha partecipato al Trofeo Dossena nel 1992 con la maglia della Nazionale Serie C, e ad Attilio Lombardo, protagonista del Dossena nel 1983 e nel 1985 con la maglia gialloblù del Pergocrema e attuale Assistente Tecnico del CT dell’Italia di mister Roberto Mancini.

Il premio “Daniele Redaelli” 2019, intitolato al giornalista della Rosea è andato al maestro di judo Gianni Maddaloni, promotore a Scampia di un progetto sportivo e sociale che ha come scopo fondamentale quello di strappare i giovani alla delinquenza, aiutandoli a coltivare la passione per lo sport e per la vita. Una presenza gradita tra i selezionati è quella dell’unico ligure, il pietrese Martin Gaglioti a cui auguriamo di ben figurare.

Ricordo che l’anno scorso ad alzare il prestigioso trofeo è stato il Flamengo che nella finale del 17 giugno a cui ero presente ha battuto nettamente per 3 a 1 l’Atalanta di Brambilla.

Questi i 22 calciatori convocati per il torneo:

Portieri: Piero Burigana (Belluno), Mario Giappone (Marsala), Giacomo Carsetti (Ducato Calcio)

Difensori: Cristian Fabriani (San Nicolò Notaresco), Francesco Pastorelli (Vigor Perconti), Martin Gaglioti (Pietra Ligure), Lorenzo Chiti (Aglianese), Davide Ferrante (Gavorrano), Giovanni Pio Alfano (Olympic Rossanese), Gabriel Santoni (Nuova Tor Tre Teste)

Centrocampisti: Davide Macaione (Alfieri Asti), Matteo Trevisan (Trento), Edoardo Iannoni (Savio), Daniele Bartolini (Angelana), Daniel Sannipoli (Trastevere), Luca Dettoli (Taranto), Edoardo Saporiti (Fezzanese)

Attaccanti: Niccolò Russo (Tor di Quinto), Luca Cicconetti (Tolentino), Sebastiano Grisolia Baracco (Don Bosco Spezia), Gabriele Motta (Pro Sesto), Francesco Ingredda (Bisceglie)

