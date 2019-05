Luceto, terreno abbandonato trasformato in un parcheggio in via Boraxe

Albisola Superiore. Domenica 5 maggio, alle 10, si terrà ad Albisola Superiore, in via Boraxe, in località Luceto, l’inaugurazione del nuovo parcheggio che è stato realizzato dall’Amministrazione Comunale.

Si tratta di un progetto portato avanti dal Consigliere Comunale di maggioranza Calogero Sprio (detto Massimo) che dichiara: “Circa due anni fa alcuni cittadini di quella zona mi hanno chiesto di intervenire affinché si trovasse una soluzione ad un problema che si stava trascinando da decenni e cioè la presenza di un terreno in stato di completo abbandono nel centro abitato di Luceto. Questa situazione determinava un impatto sul piano del decoro urbano e criticità anche sotto il profilo igienico (data la presenza di grossi ratti) e della sicurezza in quanto gli altissimi arbusti determinavano un notevole pericolo di incendio vicino alle abitazioni”.

“Ho così deciso di tentare di ribaltare in termini di opportunità ciò che nasceva come un problema. Il percorso è stato molto faticoso e denso di insidie ma pian piano sono riuscito a reperire, col passa parola, tutti gli eredi dei proprietari iniziali (famiglie Siccardi e Vassallo), distribuiti in vari comuni della provincia, e l’unica proprietaria vivente, l’albisolese Luigina Siccardi, e li ho convinti a donare l’area al Comune. Al termine poi di un percorso altrettanto faticoso legato all’ottenimento delle autorizzazioni abbiamo potuto realizzare il parcheggio che, peraltro, è collocato in un’area strategica e soddisfa un fabbisogno che era presente. Debbo ringraziare per il prezioso supporto il Sindaco Franco Orsi, il Vicesindaco Maurizio Garbarini e la Maggioranza di cui faccio parte, gli uffici comunali e Albisola Servizi SRL” prosegue il consigliere comunale.

“Un ringraziamento speciale va poi ai donatori. Dopo il progetto della realizzazione del giardino e dell’installazione dell’impianto antincendio all’interno della Residenza Protetta Comunale, di cui mi ero occupato in passato, si festeggia un altro importante risultato frutto della sinergia fra l’ente comunale, i cittadini ed il territorio” conclude Sprio.

All’inaugurazione prenderanno parte le varie autorità cittadine e il parroco Don Pometto che procederà con la benedizione.