Luca Robutti a sostegno di Luigi De Vincenzi: “Strutture sportive adeguate, ripensare all’utilizzo del Bocciodromo”

Pietra Ligure. Luca Robutti, a capo della sezione volley della Polisportiva Maremola, in campo a sostegno di Luigi De Vincenzi con la lista “Pietra Sempre”.

“Il mio impegno diretto per le prossime elezioni comunali a Pietra Ligure è legato alla mia esperienza sportiva, maturata in tanti anni: il desiderio è quello di operare nel quotidiano, con piccole cose, per migliorare il mio paese” afferma.

“Da un punto di vista sportivo sicuramente Pietra Ligure parte con una buona base, legata al numero crescente di iscritti e di giovani che praticano uno sport. Tuttavia la sfida è quella di avere strutture adeguate, migliorare l’organizzazione e operare per interventi di manutenzione e restyling indispensabili per una offerta sportiva di livello”.

Luca Robutti si riferisce non solo al Palazzetto dello Sport: “Penso ad esempio ad un riutilizzo del Bocciodromo, sul quale ci sono le condizioni per intervenire”.

E tra le iniziative lanciate dal candidato alla carica di consigliere comunale quella del derby “amarcord” tra Soccorso e San Nicolò, le due storiche squadre locali in una sfida tra le “vecchie glorie” del calcio pietrese, un evento organizzato assieme all’amico Luca Perrone: “Devo dire che l’evento è stato davvero un successo nelle due passate edizioni, speriamo quest’anno di aumentare ancora… Per questo lancio l’appuntamento di sabato 22 giugno per la prossima sfida, da non perdere…” conclude Robutti.