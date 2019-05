Loano, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo supermercato Pam

Loano. Giovedì 23 maggio Pam inaugura il suo primo supermercato a Loano in partnership con Arimondo, azienda di grande tradizione già attiva nelle province di Genova, Imperia e Savona. Il nuovo punto vendita, in via all’Orto 6, sarà aperto 7 giorni su 7, dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Il supermercato, che si trova a pochi passi dall’istituto scolastico Valerga e da Via Garibaldi, principale via dello “struscio”, è caratterizzato da un layout reso accattivante e innovativo dall’utilizzo di materiali che contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente; l’obiettivo è garantire un’esperienza di spesa ancora più coinvolgente, che valorizzi la qualità e l’ampio assortimento dell’offerta Pam.

Nel punto vendita, sviluppato su una superficie di 450 metri quadri, sarà presente una grande area dedicata a frutta e verdura, dove ogni giorno verrà proposta una selezione d’eccellenza dei prodotti di stagione; presente anche un corner dedicato ai cibi superfood e un’ampia offerta di frutta secca, semi, bacche e legumi, in linea con le tendenze alimentari del momento. Reparti di punta saranno la macelleria, con carne proveniente da allevamenti selezionati, ed il banco salumi e formaggi, dove personale qualificato saprà consigliare al meglio nel vasto assortimento di referenze DOP e IGP. Infine la gastronomia e la rosticceria, che proporranno ogni giorno gustosi piatti pronti, e l’area forno, con una ricca scelta di pane fresco, focacce e pizze e per i più golosi gli imperdibili dolci di Arimondo.

Tutte da scoprire, magari proprio in occasione dell’inaugurazione, sia la convenienza del punto vendita sia gli innumerevoli vantaggi del programma fedeltà Carta Per Te. Inoltre, a testimonianza dell’attenzione verso le esigenze dei clienti, sarà disponibile, quale metodo di pagamento, anche il servizio Satispay.

Nel supermercato saranno impegnati oltre 20 addetti distribuiti nei diversi reparti, nell’ambito di un progetto di sviluppo sul territorio regionale che prevede, nel corso del 2019, un piano di oltre 100 assunzioni. Questo a conferma dell’impegno e dell’attenzione con cui Pam sta investendo in un’area importante e strategica come la Liguria, dove ha incrementato la sua presenza grazie a partner legati al tessuto locale come Arimondo.