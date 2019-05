Loano, ladri in azione ai bagni Tiki Beach: bottino da centinaia di euro

Loano. Spaccata ai danni dei bagni Tiki Beach di Loano. I malviventi, forse più di uno, hanno agito nella notte. Celati dal buio, sono riusciti a rompere una vetrata e a forzare la porta di ingresso, introducendosi all’interno dell’attività e rubando tutto il possibile.

In primis, hanno messo nel mirino il registratore di cassa (contenente alcune centinaia di euro), ma hanno rubato anche un tablet e alcune bottiglie di vino ricoverate in un magazzino.

I titolari, accortisi solo in mattinata dell’accaduto, hanno allertato le forze dell’ordine. Sulla vicenda indagano i carabinieri per fare chiarezza sull’accaduto e per risalire all’identità dei malviventi.