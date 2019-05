Loano, due mezzi del Comune in vendita all’asta

Loano. Il Comune di Loano ha indetto un’asta pubblica per la vendita di due mezzi di sua proprietà. Si tratta di una pala cingolata modello Caterpillar 931 con arco Rops (con portata fino a 150 quintali) e di un autocarro modello Fiat Nua Austeras 3C (con portata fino a 90 quintali).

I mezzi sono attualmente custoditi presso il deposito comunale e sono visionabili previo appuntamento da richiedere al Servizio Patrimonio telefonando al numero 019/675694 (interno 246) dal lunedi al venerdì dalle 9 alle 13.

Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune esclusivamente per posta raccomandata o recapitate a mano entro e non oltre le 12 del 17 giugno 2019.

I due mezzi saranno posti in vendita in un unico lotto con base d’asta di 8 mila euro. ll lotto verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economica più vantaggiosa per il Comune.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loano seguendo il link pubblicato nell’avviso “Bando di asta pubblica” dedicato.