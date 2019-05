Loano, alla pagoda di via Ortigara una “Festa a rifiuti zero”

Loano. Domenica 2 giugno a partire dalle 15 alla pagoda di via Ortigara a Loano si terrà la prima “Festa a rifiuti zero” organizzata dall’associazione “Non parto di testa” con il patrocinio del Comune di Loano.

Sulla scia della giornata dedicata all’ecologia e alla natura di sabato 25 maggio e seguendo l’esempio delle classi 1B e 4B della scuole elementari Valerga (che proprio alla pagoda hanno organizzato come festa di fine anno un pic-nic utilizzando piatti, bicchieri e stoviglie non usa e getta) l’associazione ha deciso di promuovere una nuova iniziativa “a impatto ambientale zero”. I partecipanti alla festa, infatti, dovranno portare da casa piatti e bicchieri, naturalmente non usa e getta. A tutti verrà offerta merenda e bevande (in bottiglie di vetro).

Durante la festa verrà allestito un “angolo morbido” presso il quale un’ostetrica fornirà alle mamme utili informazioni su come limitare l’uso dei pannolini e delle salviette monouso e presenterà i vantaggi di presidi più ecologici quali pannolini lavabili e coppette mestruali. Per i più piccini intrattenimento con spettacolo di magia, caccia al tesoro e giochi d’altri tempi.

A tutti verrà consegnato il primo attestato di partecipazione alla “Festa a rifiuti zero”.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 335.62.39.454.