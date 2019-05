Loano, agricoltori in festa: il 15 maggio si celebra la festa di Sant’Isidoro

Loano. Mercoledì 15 maggio a Loano si celebra la festa in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Dallo scorso anno, su proposta del parroco Don Edmondo (supportata anche dal comitato organizzatore), i festeggiamenti si terranno nel giorno in cui la Chiesa ricorda il santo contadino e non più il lunedì successivo alla Pentecoste, come da tradizione loanese.

Alle 20.30 presso la parrocchia di San Giovanni Battista si terrà la santa messa. Nel corso della funzione il parroco Don Edmondo benedirà i “mazzi”, cioè le primizie dei campi offerte dagli agricoltori loanesi. Seguirà la tradizionale processione, organizzata come di consueto dal comitato degli agricoltori in collaborazione con la parrocchia.

Nella chiesa di piazza Italia è custodito il gruppo ligneo del XIX secolo raffigurante l’immagine del santo contadino, del padrone in adorazione e la coppia di buoi intenti ad arare i campi condotti da un angelo. Seguendo la tradizione centenaria, la statua sfilerà per le vie cittadine, portata a spalla dagli agricoltori, addobbata non con i fiori ma con tutte le primizie dei campi. L’imponenza del gruppo statuario e la pesantezza dei “mazzi” realizzati con frutta e verdura fresca rende particolarmente impegnativo il compito dei numerosi portatori volontari che si alternano nel lungo percorso della Processione.

Prenderanno parte alla processione le autorità civili e religiose della città, le confraternite cittadine dei “Bianchi” e dei “Turchini” e la banda musicale di “Santa Maria Immacolata”.

Isidoro fu un agricoltore spagnolo vissuto tra l’XI e il XII secolo canonizzato dalla Chiesa cattolica nel 1622. Iniziò giovanissimo a lavorare la terra e, in seguito alla conquista di Madrid da parte degli Almoravidi, si trasferì a Torrelaguna, dove sposò Maria Toribia, beatificata nel 1697 come Maria de la Cabeza. Dedicò la sua vita al lavoro nei campi e alla preghiera. Tra i vari miracoli che la chiesa gli attribuisce si ricorda in particolare quello degli angeli che ararono un campo al suo posto per lasciargli il tempo di pregare, scena rappresentata anche nel gruppo statuario di Loano. San Isidoro, Isidro in spagnolo, è Santo Patrono di Madrid, dove, nella cattedrale, se ne conservano le spoglie.