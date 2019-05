Loano, a fuoco nella notte i bagni La Marinella

Loano. Paura nella notte a Loano per un incendio avvenuto nei magazzini dei bagni marini La Marinella, sul lungomare Nazario Sauro.

Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30 in una struttura in cui erano conservate le strutture dello stabilimento balneare. Ancora da chiarire le cause scatenanti del rogo.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, che hanno speso le fiamme e bonificato l’area. L’intervento si è concluso definitivamente intorno alle 3.

Il locale è al momento sotto sequestro in seguito a un’azione ingiuntiva di carattere amministrativo per i mancati versamenti della concessione demaniale: un debito di diverse migliaia di euro, pari a sei annualità. Lo scorso luglio quindi erano stati apposti i sigilli, quando gli uomini della polizia municipale erano intervenuti per liberare l’area e sequestrare ogni oggetto che la occupasse. I gestori si erano però rivolti al Tar ottenendo una sospensiva fino al 30 agosto che aveva permesso loro di completare la stagione.