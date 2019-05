Livio Sterla a sostegno di Massimo Gualberti: “Introdurremo la figura del consigliere aggiunto, voce al territorio”

Finale Ligure. Livio Sterla, 50 anni, architetto, sposato con una figlia di 8 anni, dal 2009 al 2014 sindaco di Calice Ligure, si candida nella lista del centrodestra guidata da Massimo Gualberti per le prossime elezioni comunali a Finale Ligure.

“Ho grande stima per Massimo Gualberti, la persona giusta che può guidare Finale Ligure: ho avuto modo di conoscerlo durante la mia esperienza amministrativa a Calice Ligure ed è nato subito un ottimo rapporto” afferma Sterla.

“E’ persona capace, competente e affidabile, assieme abbiamo lavorato al nostro programma amministrativo, rappresentato da obiettivi concreti, cose semplici, progetti fattibili che servono ai finalesi”.

“Credo che in questi anni i cittadini abbiano subito la politica locale, senza essere coinvolti o sentiti nelle scelte: noi voglianmo voltare pagina e far tornare i finalesi al centro dell’azione amministrativa. Per questo vogliamo introdurre la figura del consigliere aggiunto, ovvero un rappresentante per ogni rione e frazione, senza diritto di voto, per dare finalmente voce alle istanze del territorio”.

“E’ una figura prevista dallo stesso Statuto comunale, uno strumento di partecipazione che riteniamo importante per la futura amministrazione comunale” conclude Livio Sterla.