L’elisoccorso “debutta” all’ospedale di Albenga, soddisfatto Ciangherotti: “Un passo avanti, complimenti a Toti”

Albenga. “Sono davvero soddisfatto: alla faccia dei gufi, al Santa Maria di Misericordia di Albenga un ulteriore passo avanti per riqualificare il nostro Ospedale con gli interventi di emergenza”. Lo afferma il candidato consigliere di AlbengaVince, Eraldo Ciangherotti, riferendosi al primo decollo dell’elisoccorso dal nosocomio ingauno.

“Nell’aiuola del piazzale del parcheggio – racconta Ciangherotti – da oggi operativa la nuova procedura di attivazione dell’elicottero per effettuare interventi di soccorso sanitario urgente. Un elicottero dei vigili del fuoco ha appena prelevato un paziente davanti all’ingresso del Pronto Soccorso in emorragia vascolare, per trasportarlo alla cardiochirurgia di Genova”.

“Il Servizio sanitario di emergenza con elicottero garantisce tempi ridotti nel trasporto dei malati e migliora la qualità dell’assistenza del nostro ospedale – prosegue il forzista – soprattutto per le patologie tempo dipendenti come l’infarto, l’ictus e il trauma maggiore. Ovvio che in questi casi le cure sono tanto più efficaci quanti più rapidi è l’intervento”.

“Complimenti al presidente Giovanni Toti per aver realizzato una vera politica sanitaria di salvaguardia del nostro ospedale – conclude – Con la imminente gestione del soggetto privato, il Santa Maria di Misericordia riavrà aperto il Pronto Soccorso chiuso dal Partito democratico e potrà diventare un’eccellenza sanitaria a livello italiano”.