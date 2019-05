Legino, miracolo sfiorato dai Pulcini 2009 a Cuneo

Savona. I verdeblù dei mister Stefano Magnoli e Simone Napoli hanno perso ai rigori la semifinale del torneo Granda Cup a Cuneo contro i pari età del Torino, poi vincitori della competizione sul ChievoVerona.

Alla prestigiosa manifestazione, una delle principali del Nord Italia per la categoria, hanno partecipato 30 squadre, tra cui nove professioniste con numerosi “figli d’arte”.

Dietro al Legino si sono classificate squadre come la Juventus, la Sampdoria, il Brescia, il Como, la Pro Vercelli ed il Cuneo. Al torneo erano presenti tutti i primi gruppi, ossia i giocatori più bravi.

La compagine savonese è stata trascinata dalle prestazioni maiuscole di Giorgio Piccini, Lorenzo Panarelli, Diego Esu, Denis Colombino e dai gol di Ernesto Basile e Jacopo Ravera. Una doppietta del discontinuo Marco D’Amato ha regalato al Legino la semifinale, terminata col punteggio di 1-1 con gol di Albion Dollapaj. Il portiere Dotta non è però riuscito a regalare la meritata finale alla lotteria dei rigori.

Già vincitore in autunno del torneo di Follo con la partecipazione di diverse squadre professioniste (tra cui Livorno, Entella e Genoa) e della qualificazione allo stadio Bacigalupo di Savona per una competizione nazionale in programma a giugno a Venezia, il Legino 2009 si è segnalato per la qualità del suo gioco.