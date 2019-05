Le star di “Amici” di Maria De Filippi a Savona

Savona. Domenica 26 maggio, presso la Naima Academy di Savona, direttamente dal programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi, e per la prima volta in Liguria, ci saranno i ballerini più seguiti del momento Andreas Müller e Simone Nolasco, eccellenti artisti professionisti della scuola d’arte più famosa d’Italia in onda su Canale 5.

Ad impreziosire questa giornata di formazione per danzatori, ospite d’onore sarà Veronica Peparini, nota coreografa e docente della trasmissione televisiva.

I danzatori partecipanti insieme agli insegnanti professionisti e con la supervisione di Veronica Peparini (nella foto) avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, immersi nello studio e la realtà della sala danza, diventando per un giorno… gli allievi di “Amici”.

L’obiettivo di Simona Miceli, insegnante e direttrice artistica del progetto Naima Academy, è quello di creare occasioni di scambio artistico tra allievo e insegnante, tra danzatore e professionista, importante e fondamentale stimolo d’apprendimento soprattutto per chi sceglie di intraprendere lo studio della danza ad un livello formativo medio alto e non amatoriale.

I ballerini iscritti alle lezioni sono già tantissimi e le classi studio hanno raggiunto il primo sold out. L’evento è organizzato da Simona Miceli, direttrice artistica del progetto formativo Naima Academy con sede a Savona presso i locali Asd Oasi Latina.