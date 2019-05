Le Grotte di Borgio Verezzi diventano “green”: energia solo da fonti rinnovabili

Le Grotte di Borgio Verezzi, patrimonio inestimabile sia del nostro comprensorio che della regione Liguria, per bellezza, importanza, unicità e caratteristiche geologico-minerali, oggi sono anche “green” ed attente all’ambiente.

La Cooperativa Sociale Arcadia, gestore del sito, grazie all’adesione al progetto “Cuore Verde” realizzato dal fornitore di energia elettrica, la Cooperativa PowerEnergia, ha deciso di utilizzare energia totalmente certificata come proveniente da fonti di energia rinnovabile ed ecologica.

L’origine è garantita attraverso l’acquisto di certificati (Garanzie di Origine), rilasciati dal GSE (Gestore Servizi Elettrici), che attestano in maniera certa la provenienza di quell’energia da impianti eolici, fotovoltaici, geotermici o altre produzioni da fonti energetiche rinnovabili. Questi certificati qualificano i produttori e gli utilizzatori di “Cuore verde” per il loro impegno a favore dell’ambiente e hanno lo scopo di creare un sistema volontario di mercato per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

“Abbiamo deciso di sposare questo progetto” affermano i responsabili della Arcadia “non appena ne siamo venuti a conoscenza, come Cooperativa crediamo che il miglioramento della società non passi solo attraverso la cura dei rapporti interpersonali, del garantire pari opportunità lavorative e di rivalsa per operatori che hanno incontrato molteplici difficoltà nella propria vita lavorativa e personale, ma che tutto questo debba essere sempre inserito, a prescindere, nella tutela e nel rispetto per l’unica casa che abbiamo, il pianeta Terra”.

“Ci auguriamo che sempre più imprese abbraccino iniziative di questo genere, apparentemente piccoli gesti che possono, in realtà, garantire un futuro migliore per tutti noi”.