Le coop “Il Faggio” e Cooperarci sottoscrivono il Contratto di Rete Cooperative

Savona. Si sono svolte ieri, nello stesso giorno, le due assemblee dei soci de “Il Faggio” e “Cooperarci”, durante le quali si è discusso dell’inizio di un’importante collaborazione attraverso lo strumento del contratto di rete fra le due cooperative.

“Esso rappresenta l’inizio di un percorso, sostenuto anche da Legacoop Liguria nell’ottica del miglioramento continuo e della valorizzazione delle eccellenze, in cui le due realtà cooperative si confronteranno su alcuni processi condividendo le proprie best practice – dicono Danilo Pisano, presidente dl Faggio, e Laura Gengo, presidente di Cooperarci – Il contratto di rete, siglato lo scorso 4 aprile, rappresenta il miglior strumento normato dalla legge, e menzionato anche nel codice degli appalti, tramite il quale due realtà aziendali si impegnano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, scambiandosi informazioni, competenze, risorse, ed esercitando alcune attività in comune rientranti nella propria impresa”.

“Il contratto di rete è uno strumento nuovo, flessibile, non definitivo, dotato di una scadenza, e circoscritto ad alcuni processi predefiniti in cui le due realtà si confronteranno e cercheranno di adottare protocolli e pratiche gestionali condivise, snelle e soprattutto funzionali. Attraverso il contratto di rete le due cooperative potranno crescere, individualmente e collettivamente, ma sempre in continuità con storia e origini, nell’ottica di una grande attenzione ai territori dove operano”.

“Ci si baserà anche sulla valorizzazione dei servizi e maggior copertura territoriale, con la possibilità di programmare azioni coordinate e di sistema che promuovano la cultura e lo spirito mutualistico. Una grande opportunità di collaborazione professionale ed imprenditoriale in sinergia tra le due cooperative con l’obiettivo di una eccellenza della qualità dei servizi offerti”.