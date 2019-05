Le abitudini degli italiani durante il loro tempo libero tra sport e gambling

Gli italiani dedicano più tempo al gioco d’azzardo oppure preferiscono guardare e seguire il calcio? Stando ai dati che sono stati pubblicati durante questi ultimi anni, le loro passioni sembrano equamente divise.

Naturalmente si tratta di un certo tipo di profilo, tendenzialmente uomini, ma ci sono anche donne, che vanno dai 25 anni in su, i quali tra le loro passioni e il tempo libero, si dividono tra il gioco online, sia gaming che gambling, lo sport seguito in tv, dove il calcio assume naturalmente un ruolo centrale.

I dati più importanti si sono verificati durante la seconda parte del 2018, quando il Mondiale di Russia ha preso il sopravvento, rispetto agli altri appuntamenti sportivi. Nonostante la defezione della Nazionale italia, il mondiale è stato seguito da un numero piuttosto elevato di spettatori, dovuto in parta al fatto che le partite fossero visibili in chiaro, grazie all’accordo di Mediaset, che ha sfruttato al meglio questo tipo di opportunità.

Ora per quanto riguarda il gioco digitale è stato da poco stilato un elenco di casinò online nuovi interessanti a cui attingere per chi desidera provare qualcosa di nuovo a livello di gioco online; si tratta di un’offerta nuova con un’ampia varietà di attrattive per tutte le esigenze.

I dati legati al gioco nel nostro Paese vedono il comparto dei casinò virtuali crescere durante questo avvio 2019, con un significativo +12,7% in più rispetto all’anno precedente, una spesa che si avvicina ai 325 milioni di euro, dove emergono alcune realtà operative che in Italia sono presenti da diverso tempo. Le abitudini, in termini di gioco, sono decisamente cambiate, durante questi ultimi anni.

Fino a quattro anni fa, il gioco maggiormente praticato, online, era infatti il poker digitale. Era il momento di massimo splendore, sia delle poker room, sia dei tornei legati al Texas Hold’Em. Oggi l’offerta è cambiata, motivo per cui i casinò online si sono spostati e orientati verso altre attrattive, più in voga, come baccarat, blackjack e soprattutto come la roulette, che è diventata la vera protagonista per il gioco online.

Sempre all’interno del gioco, sono cresciuti i numeri anche per le scommesse sportive, che si collegano quindi con la passione per lo sport e in particolare per il calcio di serie A, per la Champions League e per i campionati esteri.

Gli italiani sono quindi un popolo di giocatori, di appassionati di calcio e di scommettitori, stando anche ai dati pubblicati per il gioco durante il mese di dicembre del 2018. La cifra raggiunta durante il 2018 ha superato i 100 miliardi di euro, da cui bisogna però fare un calcolo, tra numero di giocate effettuate e numero di vincite.

I dati che sono non sono ancora definitivi, dicono che in media, sono stati spesi tra i 17 e i 20 miliardi di euro, sommando tutto l’indotto legato al gioco: lotterie, slot e giochi di tipo fisico, live casinò, giochi online e scommesse sportive.

Ancora una volta il dato indica come vi sia stata una crescita sostanziale per il gioco, con quasi 5 miliardi di euro in più, che sono stati spesi, tra il 2017 e il 2018. Una cifra pari a quattro manovre finanziarie, dunque, anche se è corretto sottolineare come il gioco sia tassato tra il 20 e il 22%, segno che sugli incassi una parte di questi soldi sono destinati all’Erario.

Di tutto questo è importante poi ricordare come con il Decreto Dignità, ci sarà una stretta proprio sul gioco d’azzardo, in Italia. Bisogna solo meglio capire in che modo e quali saranno i tempi, visto che il divieto di pubblicità per il settore del gioco d’azzardo entrerà in vigore a partire dal prossimo luglio 2019.