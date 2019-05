Pietra Ligure. Traffico letteralmente in tilt sulla via Aurelia a seguito di lavori di scavo nel tratto vicino alla stazione ferroviaria di Pietra Ligure, all’incrocio con via della Cornice.

L’intervento, iniziato questa mattina, ha richiesto il senso unico alternato per la regolazione della viabilità, con movieri in azione. I lavori stanno tuttavia provocando grossi disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.

Si tratta di lavori di adeguamento della rete di distribuzione del gas e andranno avanti ancora per qualche giorno.

Secondo quanto appreso la viabilità sarebbe bloccata, con code e rallentamenti già da Borghetto Santo Spirito per chi viaggia in direzione levante e da Borgio Verezzi per chi si dirige in direzione ponente.

I tempi di percorrenza del tratto di Aurelia da Borghetto a Pietra Ligure sarebbero di circa un’ora, forti i disagi per gli automobilisti e per tutta la mobilità viaria.