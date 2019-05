Lavori di riqualificazione dell’ex albergo Pescetto di Celle: scatta il sequestro preventivo della Procura

Celle Ligure. Erano in corso alcuni lavori di riqualificazione (per trasformare l’ormai ex struttura alberghiera in un complesso di appartamenti), ma l’intervento dell’autorità giudiziaria crea una situazione di impasse.

È scattato, infatti, questa mattina, il sequestro preventivo per l’ex albergo Pescetto di via Poggi. Il provvedimento è stato disposto dal Gip Alessia Ceccardi del tribunale di Savona e ora sui cancelli della struttura campeggia il cartello che impone lo “stop forzato” ai lavori.

Restano, però, ancora da capire i motivi che hanno portato l’autorità giudiziaria ad emettere tale provvedimento, ma per ora il riserbo degli inquirenti sulla vicenda è massimo.