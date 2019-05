Varazze. Sul campo di atletica dell’Asd Atletica Varazze, venerdì 3 maggio, si è disputato il 16° Trofeo E. Botta, dedicato al settore giovanile.

Nonostante una giornata che alternava schiarite di sole a nuvoloni minacciosi, la manifestazione ha registrato un notevole aumento delle presenze di giovani atleti, Esordienti 6 e 8, Esordienti A, Ragazzi/e, Cadetti/e, facendo registrare un totale di 390 presenze gara.

I piccolissimi si sono molto divertiti nelle prove di velocità sui 30 metri e del salto in lungo, mentre gli Esordienti A si sono cimentati nella corsa sui 50 metri nel salto in lungo. Al termine delle gare sono stati tutti premiati con la medaglia della manifestazione.

Salendo di età, si passa alle categorie dei Ragazzi/e e Cadetti/e che si sono suddivisi e confrontati in varie discipline: 60 metri, 80 metri, 600 metri, salto in alto, salto in lungo e getto del peso.

Alla manifestazione, con grande piacere, hanno partecipato 14 società provenienti anche da fuori provincia.

Al termine delle gare sono seguite le premiazioni che, come ormai da tradizione dell’Atletica Varazze, oltre alle solite medaglie d’oro, argento e bronzo veniva premiato anche il quarto classificato di ogni disciplina con la classica medaglia di legno, risultata la più ambita e apprezzata in quanto inconsueta nonostante chi se l’aggiudicava fosse a un passo dal podio.

Il 16° Trofeo E. Botta, a cui peraltro è intitolato il campo di atletica di Varazze, per la presenza del maggior numero di atleti presenti in gara, è stato assegnato ai vicini di casa del Centro Atletica Celle Ligure. Il riconoscimento per la società più numerosa proveniente da fuori provincia è andato all’Atletica Ovadese Ormig.

Sul podio sono saliti rispettivamente al primo, secondo, terzo e quarto posto della categoria Ragazzi/e: nei 60 metri femminili Crovetto Anna, Barnieri Emma, Oggiano Irene, Carloni Ginevra; nei 60 metri maschili Quattropani Gabriele, Di Crescenzo Davide, Cereghino Tommaso, Venturino Pietro; nei 600 metri femminili Crovetto Anna, Zucchino Asia, Boeri Eleonora, Dante Sofia; nei 600 metri maschili Erculei Lorenzo, Bertola Ismaele, Cereghino Tommaso, Quattropani Gabriele.

Nel salto in alto femminile Nattero Adele, Barnieri Emma, Rapetti Penelope, Musso Beatrice; nel salto in alto maschile Vigliani Marcoaurelio, Di Crescienzo Julius, Bolla Davide, Casarino Alessandro; nel getto del peso femminile Musso Beatrice, Scivoletto Onwara, Giunta Aurora, Pace Noemi; nel getto del peso maschile Bolla Davide, Bruzzone Davide, Shteto Enea, Venturino Pietro.

Tra i Cadetti/e i primi quattro posti sono andati, rispettivamente: negli 80 metri femminili Piccardo Elisa, Brero Greta, Ottonello Penelope, Codino Chiara; negli 80 metri maschili Perelli Flavio, Torrello Francesco, Cagnassi Lorenzo, Basalto Andre; nei 600 metri femminili Bongiovanni Giada, Tilocca Maria, Crovetto Chiara, Tagliafico Arianna; nei 600 metri maschili Bertora Lorenzo, Basalto Andrea, Gualdi Francesco, Pavia Andrea.

Nel salto in lungo femminile Cremaschi Nicole, Nani Matilde, Zemma Giulia, Ottonello Penelope; nel salto in lungo maschile Perelli Flavio, Ferraretto Mattia, Di Crescenzo Damiano, Bertora Lorenzo; nel getto del peso femminile Badino Diana, Achucarro Gamarra Jazmi, Doro Emanuela, Caviglia Arianna; nel getto del peso maschile Rota Gabriele, Ferraretto Mattia, Russo Percy, Piccari Daniele.