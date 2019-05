Laser, Italia Cup: il Circolo Nautico Andora brilla a Livorno

Andora. Grande soddisfazione del presidente Pierangelo Morelli per i recenti successi dei ragazzi del Circolo Nautico Andora alla terza tappa dell’Italia Cup 2019, ospitata da venerdì 26 a domenica 28 aprile a Livorno, in Toscana, con oltre quattrocento Laser partecipanti.

Nicolò Elena dello Zero Sailing Team ha conquistato uno splendido secondo posto della classifica Radial, dopo tre giornate e quattro prove disputate con condizioni meteo impegnative, andate via via peggiorando, con vento forte e mare molto mosso. I suoi risultati sono stati i seguenti: 14°, 2°, 1°, 1°; è stato preceduto solamente da Matteo Paulon (YC Cannigione, 6°, 1°, 1°, 1°).

Bene anche per gli altri ragazzi della classe Radial: Lorenzo Collo si è classificato 41°, Christian Corio 104°, Alessandro Lupi 116°.

Negli Standard Giovanni Gallego ottiene, dopo cinque prove, il 31° posto, mentre nei 4.7 Sara Sofia Odisio, dopo tre prove, chiude al 77° posto della classifica.