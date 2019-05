“L’archivio capitolare: codici e pergamene” in mostra ad Albenga

Albenga. Ad Albenga nel Salone Caritas di Via M. Lengueglia, lunedì 3 giugno, alle 17, si terrà la conferenza di presentazione della Mostra “Aperti al Mab”: Musei Archivi Biblioteche allestita presso il Museo Diocesano, avente come oggetto una selezione di codici e pergamene provenienti dall’Archivio Storico della Diocesi di Albenga – Imperia.

“Verrà illustrato come è stata condotta la catalogazione dell’Archivio Capitolare e di 45 fondi parrocchiali con i finanziamenti CEI 8 per mille. L’evento si concluderà con la visita gratuita della Mostra, che sarà ulteriormente visitabile, fino al 30 settembre 2019.

Sarà questa un’occasione importante per far conoscere al pubblico documenti archivistici che non sono mai stati esposti e contestualmente anche chi non è mai entrato in un archivio potrà farsi un’idea del valore intrinseco di queste carte che raccontano un’infinità di storie a chi è capace di ascoltarli e forniscono una quantità sorprendente di contenuti per ricostruirne di nuove, per creare chiavi di comprensione del passato e di interpretazione del futuro” spiegano dalla Diocesi.

“Vorremmo costruire un momento in cui l’Archivio Diocesano diventa l’oggetto di riflessioni nuove e fuori dagli schemi classici del mondo scientifico e accademico che solitamente si confronta con esso, rivolgendosi appunto a chi non è mai potuto o non ha mai pensato di entrare in contatto con un archivio. Le opere esposte costituiscono un significativo campionario di documenti cartacei e pergamenacei provenienti dalla sezione Archivio Capitolare, la cui schedatura è stata condotta e conclusa dai professori Paolo Ramagli e Giovanni Puerari, coordinati dalla Dottoressa Alma Oleari Responsabile scientifica” concludono dalla Diocesi ingauna.