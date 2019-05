Alassio. Terzo appuntamento per le ragazze Under 18 dell’Asd Alassio Laigueglia Pgs Volley nei giochi internazionali Pgs che quest’anno si sono svolti da mercoledì 1 a sabato 4 maggio con sede centrale a Lubiana, in Slovenia, ed hanno visto la partecipazione di circa 1.500 atleti provenienti da sedici nazioni, suddivisi in vari sport e categorie.

Quali uniche rappresentanti dell’Italia nella disciplina della pallavolo c’erano le atlete guidate dall’allenatore Danilo Giachello, coadiuvato da Andrea Bertolotto.

Le alassine hanno superato nel girone eliminatorio dapprima le polacche del Wroclaw per 2-1 quindi le slovacche del Bratislava per 2-0. Nei quarti era la volta delle belghe dell’Hectel a dover soccombere per 2-0.

In semifinale le giocatrici italiane si sono sbarazzate per 2-0 delle polacche dell’ELK con una prestazione impeccabile per tecnica e grinta guadagnandosi così l’accesso alla finale, replica dello scorso anno contro le favorite croate dello Zagabria. Il primo set dell’atto finale si svolgeva in un palazzetto ricco di tifo dove le rappresentanti azzurre, spinte dal supporto delle squadre spagnole, hanno combattuto punto a punto fino a soccombere per 23-25; ma sin dalle prime battute del secondo set con una serie di battute, difese ed attacchi di pregevole fattura le alassine hanno preso il largo vincendo per 25-15. Infine, senza storia il terzo set portato a termine con il risultato di 15-2 per le italiane, che non lasciava scampo alle avversarie e le portava al trionfo.

“Abbiamo giocato davvero bene in questo importante torneo,ma voglio sottolineare come, partita dopo partita ognuna delle ragazze ha dato il meglio di sé per il gruppo; difficile trovare la migliore, ognuna ha dato tutto compreso chi è subentrato dalla panchina lasciando così ben sperare per il prosieguo della stagione in Italia che ci vede qualificate per la promozione alla serie D regionale” commenta l’allenatore Giachello, visibilmente soddisfatto ed emozionato.

“Le ragazze hanno saputo coniugare impegno per il gioco e per i momenti di svago che si sono presentati in questi giorni; bellissimo vedere tanti giovani insieme per quattro giorni uniti nel divertimento ed avversari nelle gare” dichiarano il presidente provinciale Pgs Cinzia Molle ed il presidente dell’Alassio Laigueglia Giancarlo Bertolotto.

Al termine delle gare grande festa con foto di gruppo col presidente nazionale Pgs Ciro Bisogno.

A difendere i colori dell’Alassio Laigueglia Pgs Volley c’erano Brignoli Silvia, Elezi Sulltane, Fossati Martina, Goina Marta, Lila Greta, Malia Franceska, Noci Evita, Saponara Lucia e Schivo Viola con i rinforzi in prestito di Insero Giulia e Privitera Agnese.