Laigueglia, protagonista per la trasmissione “Kilimangiaro – Borgo Dei Borghi”

Laigueglia. “Abbiamo ricevuto la comunicazione dal direttore de I Borghi più belli d’Italia, Umberto Forte” spiega Sergio Zampieri, coordinatore regionale de I Borghi più Belli d’Italia. “Una notizia che ci onora e ci ripaga del lavoro svolto in tutti questi anni di valorizzazione del territorio e delle tradizioni di tutta la Liguria, in particolare in questo caso di questo meraviglioso borgo, che fa parte dell’associazione da più di 10 anni”.

Laigueglia sarà quindi protagonista della nuova edizione della trasmissione Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi. In Comune a Laigueglia si attendono tutti i dettagli per gli aspetti tecnici e le riprese che verranno effettuate in paese.

“Siamo entusiasti di questo bellissimo traguardo” spiega il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme, “un traguardo che il nostro bellissimo paese merita. Laigueglia è un antico borgo marinaro, di pescatori e corallini, che ne conserva lo spirito e l’atmosfera. Un borgo che si è confermato negli anni località turistica di pregio, con attenzione alle famiglie e ai bambini e soprattutto all’ambiente. Siamo un comune “riciclone” con 70% differenziata attiva. Abbiamo, operativo, il sistema di trattamento acque reflue Muds”.

“Ci siamo impegnati per ottenere il ripopolamento ittico della fauna marina del nostro bellissimo tratto di mare, che è parte di Pelagos, Santuario dei Cetacei e siamo inseriti in due SIC, siti d’interesse comunitario.” continua il sindaco “per tutto questo e non solo Laigueglia merita di essere valorizzata, ringraziamo sinceramente la Rai per questa bella opportunità: far conoscere ancora di più le peculiarità del nostro borgo, le nostre tradizioni, il nostro mare e il nostro territorio”.