Laigueglia, in arrivo un’edizione internazionale del Judo Beach Camp

Laigueglia. Organizzato dalla Polisportiva Laigueglia sezione Judo, con la collaborazione dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Arti Marziali Bishido, con il patrocinio del Comune di Laigueglia e il patrocinio della Regione Liguria, il Judo Beach Camp si svolgerà a Laigueglia da giovedì 13 a domenica 16 giugno.

Quattro giorni di allenamento per Esordienti B e Cadetti, e per Juniores e Seniores, chiaramente correlati da svariati incontri che serviranno anche come preparazione alle Olimpiadi di Torino 2020.

Grazie alla partecipazione di importanti sponsor quali il Decathlon, Kappa, l’Hotel Villa Ida di Laigueglia, l’Hotel Splendid Mare di Laigueglia, la Farmacia Macario di Laigueglia, l’Associazione Basta Poco, QuiLaigueglia, OPS Group,il Camping Capo Mele e il Camping San Sebastiano, entrambi di Laigueglia, il nostro borgo di Mare, uno dei Borghi più belli d’Italia, si trasformerà per quattro giornate in un grande simbolico tatami che ospiterà alcuni tra i più grandi nomi internazionali del judo.

Tra gli altri bisogna citare Antonio Ciano, delle Fiamme Gialle; Paolo Bianchessi, della Nazionale italiana judo e Andrea Truzzi, vincitore Mondiali Militari.

Presenti alle quattro giornate i tecnici incaricati: Elio Verde, per anni membro della squadra sportiva delle Fiamme Oro e della Nazionale italiana di judo; Travis Stevens, medaglia d’argento alle olimpiadi di Rio 2016 nella categoria 81 kg, campione del mondo brazilian ju-jitsu.

Questo sarà il terzo Judo Camp a Laigueglia, ma il primo a livello internazionale: gli iscritti sono già oltre duecento ma si conta di arrivare ai quattrocento partecipanti, per confermare, ancora una volta, che Laigueglia è anche una grande palestra a cielo aperto.

La conferenza stampa di presentazione si terrà presso la sede del Centro Civico Semour en Auxois in piazza San Matteo sabato 25 maggio alle ore 11.