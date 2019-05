Albenga. Raramente succede di vedere in un campo di calcio più arbitri che calciatori! È accaduto allo stadio Annibale Riva di Albenga dove la sezione arbitri ingauna ha superato in un’emozionante sfida quella di Chiavari. Nel ricordo di un uomo, Pippo Rapa, che ha dedicato la sua vita allo sport, soprattutto giovanile.

“Pippo Rapa – sottolineano gli organizzatori – è stato un esempio per centinaia di giovani che si sono dedicati alla carriera arbitrale, soprattutto per l’onestà e la passione che lo hanno sempre contraddistinto ed è perciò con piacere che ne onoriamo la memoria con un evento che sicuramente lo avrebbe reso felice: una partita di calcio caratterizzata da impegno e sportività”.

Foto 3 di 6











L’incontro è stato appassionante. Dopo essere passati in svantaggio per ben due volte, gli arbitri albenganesi hanno recuperato con una doppietta di Isnardi e trovato la rete del definitivo 3 a 2 con Bertonasco. Oltre alle due squadre sono stati premiati Alessio Ussia della sezione di Albenga per il miglior gesto tecnico e Francesco Gardella della sezione di Chiavari come miglior giocatore.

Nelle foto: la squadra Aia Sezione di Albenga vincitrice del Memorial Pippo Rapa, la sestina arbitrale, i premiati con Gianluca Panizza presidente Aia Albenga, Piero Garilli presidente Aia Chiavari e Michele Manera.