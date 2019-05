L’Accademia Kronos cerca volontari, a settembre corso per diventare guardie zoofile

Ponente. L’Accademia Kronos del Ponente Ligure cerca guardie zoofile volontarie. L’appello è stato diramato oggi sui social network.

“A breve inizierà l’estate – scrivono – Nonostante l’impegno quotidiano delle nostre volontarie e volontari il lavoro a favore degli animali in difficoltà è sempre in aumento. Nell’ultimo corso si sono formati 17 allievi guardie zoofile/ambientali che hanno iniziato il tirocinio nelle sezioni del ponente ligure. A giorni effettueranno l’esame i nuovi volontari di Cairo Montenotte che opereranno in Valbormida. Ma siamo comunque pochi”.

Per questo, spiegano, “cerchiamo persone, specialmente sulla costa tra Pietra Ligure e Andora e nel relativo entroterra o in Valbormida, o in provincia di Imperia, che abbiano voglia di unirsi a noi. In attesa del corso di settembre rivestiranno l’incarico di osservatori ambientali e tutori degli animali in difficoltà”.

“Solo poche ore al mese fanno la differenza tra l’agire in modo concreto e il parlare e basta – concludono – Chiamateci al numero 331/8369495, anche solo per fare quattro chiacchiere. Grazie”.