La vita quotidiana dei cattivi

Non sono mai stata una fan di Star Wars.

L’ho sempre trovato lontano dai miei gusti, non scattava quella scintilla che mi spingesse ad andare oltre la cattiva impressione iniziale.

Poi, complice la componente amorosa della grande passione di mio marito per la prima trilogia, ho visto i primi tre film – in ordine cronologico di uscita cinematografica, sia chiaro – e mi sono davvero piaciuti.

Inoltre, è pieno di citazioni di queste pellicole in altri film, in serie tv, insomma, dappertutto ed è stato bello, finalmente, smetterla di sorridere di circostanza e far sempre finta di capire a cosa si stesse riferendo.

Curiosando qui e là ho trovato Pawel Kadysz, un fotografo polacco che ha realizzato degli scatti simpaticissimi intitolati The Daily Life of Darth Vader.

A voi la visione: https://www.collater.al/pawel-kadysz-the-daily-life-of-darth-vader/

Potete trovare molte altre foto qui: https://tookapic.com/dvader

Qui, invece, il profilo del fotografo: https://tookapic.com/pawelkadysz

