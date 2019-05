Savona, La Veloce, storica società savonese, vince il campionato di Prima Categoria ed il prossimo anno tornerà a giocare in Promozione.

“Siamo molto felici per aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione – commenta Andrea Cosentino – torniamo in Promozione, al termine di una stagione, che ci ha sempre visto protagonisti sin dalle prime battute del campionato”.

“Potevamo chiudere in anticipo il torneo, ma non ci siamo riusciti, il successo è meritato per la forza della squadra, per la qualità del gioco espressa, ora è tempo di festeggiare, al futuro penseremo in seguito”.