La StrAlassio, le “Invasioni Digitali” a Finale e i Concerti di Primavera a Savona: una domenica colma di eventi in provincia

Provincia. “All’assalto!” è il “grido di battaglia” che lancia la nostra agenda IVG Eventi in questa strabordante domenica al mare o tra le colline nel Savonese. Sono infatti tantissimi le manifestazioni che conquistano l’intera ultima giornata festiva di maggio (e della primavera, forse!).

La riviera guida l'”abbordaggio”. Il Muretto di Alassio sarà il “campo base” da cui partirà l’undicesima edizione della StrAlassio, la corsa non competitiva che ogni anno fa correre e gareggiare centinaia di atleti, amatoriali o professionisti, per sostenere tutti insieme la locale Croce Rossa. Finale Ligure sarà occupata (pacificamente!) dalle “Invasioni Digitali” dei “battaglioni” di appassionati della cultura, che “irromperanno” nel Forte San Giovanni armati di smartphone e tablet e pronti a fotografare e condividere le loro visite guidate.

I musicofili “marceranno” al suono del violino e del pianoforte nel “Concerto di Primavera” a Savona: Nostra Signora di Castello sarà il “baluardo” delle più significative composizioni di musica da camera. Gli escursionisti avanzeranno in “colonne unite” da Albenga ad Alassio in una passeggiata archeologica sulla Via Iulia Augusta oppure da Noli a Varigotti in un’escursione guidata attraverso il Sentiero del Pellegrino.

Alassio. Giusto il tempo di riprendersi dalle “fatiche” della Mezza Maratona della Baia del Sole e l’asd Baia del Sole di Alassio e Laigueglia è pronta ai nastri di partenza dell’undicesima edizione della StrAlassio, gara podistica non competitiva che si svolgerà domenica 26 maggio con partenza alle ore 9:15 dal Muretto.

Il percorso cittadino consta di circa 7 chilometri da affrontare correndo, camminando, passeggiando. Tanti atleti al via per un’ottimo scopo: aiutare la Croce Rossa Italiana di Alassio. Run Finale, Baia del Sole Alassio – Laigueglia, Croce Rossa e tanti volontari sono pronti ad accogliere alassini e non per questa importante manifestazione benefica. Obiettivo raggiungere (e magari superare!) i 250 partecipanti.

Ci si può iscrivere la mattina della corsa. Sarà un’occasione per stare insieme, fare un po’ di movimento, gustare le consuete leccornie del ristoro finale e soprattutto aiutare la Croce Rossa.

Finale Ligure. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con le “Invasioni Digitali” in Liguria, invasioni pacifiche di appassionati della cultura capaci di trasformare l’esperienza di visita in un racconto, armati sì ma solo di smartphone e tablet e pronti a fotografare, twittare e condividere.

Per il secondo anno il Forte San Giovanni a Finalborgo si prepara ad accogliere gli “invasori digitali” domenica 26 maggio alle ore 15:30 in un incontro organizzato dall’Associazione Culturale Centro Storico del Finale in collaborazione con il Polo Museale della Liguria e il Comune, per scoprire e raccontare l’antica fortificazione che sovrasta la cittadina ligure, uno dei Borghi più Belli d’Italia.

L’Associazione Centro Storico del Finale, già impegnata in altre attività per la salvaguardia del patrimonio storico culturale, è pronta a condurre i visitatori tra le mura del borgo medievale e lungo la storica strada Beretta per giungere al Forte San Giovanni. L’invasione è realizzata in collaborazione con il Polo Museale della Liguria (MiBAC), che ha fortemente desiderato la riapertura del Forte San Giovanni e nel primo anno ha aderito con entusiasmo alle “Invasioni Digitali”.

Savona. Domenica 26 maggio alle ore 21 all’Oratorio Nostra Signora di Castello il duo formato dalla violinista Katia Ghigi e dal pianista Michele Rossetti si esibirà per il secondo appuntamento dell'”Accelerando Festival – I Concerti di Primavera“.

I due musicisti di fama internazionale proporranno un repertorio tra i più significativi della musica da camera per violino e pianoforte con brani composti da Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert e Johannes Brahms.

Il duo dà così seguito alla rassegna dopo il grande successo dell’inaugurazione con Paola Pitagora.

Fino a domenica 26 maggio a Loano si tiene la 15esima Festa della Torta Ligure, organizzata dall’Associazione “Vecchia Loano” con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune.

Per tre giorni nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare si potrà gustare uno dei piatti tipici della cucina locale ligure “declinato” in diverse ricette. La più famosa è la torta “Pasqualina” (la verzina), in cui si fondono mirabilmente olio d’oliva, bietole, uova e formaggio. Si potranno trovare, inoltre, la torta di zucchine, la torta di carciofi (di Albenga), la torta alle erbette, la sardenaira o pissaladiere, la crostata con marmellata e la torta di riso.

Il menù di degustazione sarà completato dalla crostata di pesche, il tutto accompagnato dai vini tipici del territorio. Gli stand saranno aperti sabato e domenica dalle 10 alle 20. Il programma sarà arricchito da appuntamenti musicali: domenica 26 maggio dalle 15:30 esibizione di Gymnica Loano Loa Dance, composta da un gruppo di soci di Vecchia Loano guidato dal coreografo Renzo Bergamo.

Albenga. Si chiuderà con un concerto sul Belvedere Santa Croce la passeggiata archeologica sulla Via Iulia Augusta organizzata per domenica 26 maggio alle ore 16:30 dal Rotary Club di Albenga. Come nell’Alassio degli anni Settanta, dal suggestivo punto panoramico il pubblico potrà godere gratuitamente del concerto dell’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure – Ligeia, con una vista impareggiabile sul golfo di Alassio.

La passeggiata e l’evento sono patrocinati dal Comune di Alassio. Il ritrovo è fissato alle ore 14:30 presso il Caffè Letterario in piazza del Popolo mentre la partenza è alle ore 15 all’inizio della Via Iulia Augusta a Punta San Martino. L’arrivo è previsto alle ore 16 presso il Belvedere Santa Croce.

Il concerto avrà inizio alle ore 16:30, sarà diretto dal maestro Massimo Dal Prà e prevede un’ouverture cameristica per pianoforte a sei mani (Händel, Rachmaninov), un brano per violoncello e pianoforte (Morricone), composizioni per quartetto d’archi e un programma orchestrale che coniuga capisaldi del grande repertorio (Bach – Gounod, Charpentier, Saint-Saëns, Haydn) con puntate nel pop e nelle grandi colonne sonore della musica da film.

Noli. Riprendono anche quest’anno le passeggiate nei sentieri in compagnia delle guide ambientali escursionistiche abilitate GAE. La prima sarà domenica 26 maggio al maestoso promontorio di Capo Noli attraverso il Sentiero del Pellegrino che collega Noli a Varigotti.

La gita offrirà panorami unici sulle vertiginose falesie rocciose del Capo, sul Golfo dell’Isola, sulla Baia dei Saraceni e su buona parte della Liguria centrorientale. Lungo il percorso si incontreranno le tre chiese romaniche che caratterizzano questa zona (San Lazzaro, Santa Margherita e San Lorenzo), il Semaforo e la Torre delle Streghe.

Il ritrovo è alle ore 10 in piazza monsignor Vivaldo (dietro l’Hotel Monique). Arrivo a Varigotti e rientro a Noli con bus di linea entro le ore 18 (è necessario munirsi del biglietto bus per il ritorno). La gita è effettuata in collaborazione con l’Associazione Amici di San Lorenzo di Varigotti e i Geologi a Spasso.