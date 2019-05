La Protezione Animali cerca mamme-gatte per micini orfani bisognosi di latte

Savona. La Protezione Animali savonese cerca una mamma. I volontari di Enpa Savona lanciano un appello a tutte le famiglie proprietarie di gatte che abbiano partorito da poco e abbiano ancora latte: si richiede la disponibilità ad accogliere alcuni cuccioli e tentare di farli allattare dalla “mamma surrogato”.

Enpa ha ricoverato nei giorni scorsi tre cucciolate di gattini di pochi giorni, dieci in totale, provenienti da colonie feline libere, una di Urbe e le altre di Savona, le cui madri sono morte (investite o scomparse da giorni). I piccoli necessitano di essere allattati e lo stanno facendo, con esperienza e fatica, le volontarie dell’associazione; ma la somministrazione di latte artificiale ha molti limiti per la salute e la sopravvivenza futura dei gattini, mentre una “mamma in prestito”, che oltre alle sostanze nutritive gli fornisce gli essenziali anticorpi, sarebbe davvero l’ottimale.

Chi volesse e potesse aderire all’appello, accogliendo alcuni dei gattini fino allo svezzamento, è pregato di telefonare al reparto gatti della sede Enpa di via Cavour 48 r, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, al numero 019 824735. Cuccioli e volontari ringraziano.