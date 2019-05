Pietra Ligure. Donne e motori gioie e dolori… Diceva un famoso motto, ma in questo caso bisogna invertire l’ordine degli addendi. Stiamo parlando infatti di Rosanna Marziano, 48 anni, cerialese, titolare di una autoscuola a Loano e a Pietra Ligure, grande protagonista nel “Sodi World Series”, un campionato Karting Rental di grande livello, proprio ieri sul podio di una gara in notturna.

Rosanna Marziano partecipa inoltre a campionati Rental organizzati nelle varie piste del Nord Italia. Una donna cresciuta con la passione dei motori e della velocità in pista. Il suo team è la PG Corse di Ronco Scrivia.

Foto 2 di 2



“Il motorsport è una parte fondamentale della mia vita e fin da giovane sono stata affascinata da due leggende, Michele Mouton nelle 4 ruote e Daniela Tognoli nelle 2 ruote” racconta.

Rosanna si allena molto spesso ad Albenga nella pista drift kart indoor dell’amico Roberto Arnaldi, uno dei suoi grandi maestri e che l’ha seguita in questi anni di ascesa: “Andare in pista per me significa la massima espressione della libertà, emozione e adrenalina pura”.

Negli ultimi tempi si è affacciata con forza e determinazione nel motorsport, un mondo prettamente maschile nel quale è riuscita a farsi largo: “Ammetto che c’è ancora molta diffidenza, tuttavia in questo sport l’unica cosa che conta è il cronometro” afferma.

“Una delle più belle soddisfazioni è infatti vedere la faccia dei colleghi maschi che vedono una donna andare più veloce di loro… Ora Il mio obiettivo è quello di essere una delle donne al top nella classifica mondiale delle Sodi World Series: farò del mio meglio per raggiungere questo prestigioso e unico risultato. Sono una persona che non guarda mai indietro, ma sempre avanti…” aggiunge.

Attualmente Rosanna Marziano è terza nella classifica PG Corse 2019 – Sprint Cup, 18° nella classifica nazionale su 510 piloti in gara e occupa la 166° posizione a livello internazionale su un totale di 4475 piloti.

Sposata con due figli, Rosanna Marziano si dedica con dedizione al lavoro e alla famiglia, tuttavia non rinuncia alle corse: “Sicuramente non è semplice conciliare il tutto, per questo devo ringraziare mio marito ma anche il mio staff, sempre attento e premuroso in tutti gli aspetti organizzativi” conclude la pilota savonese.