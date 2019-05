“La patologia cardiovascolare delle donne”: conferenza di Paolo Bellotti a Savona

Savona. E’ prevista per il pomeriggio di mercoledì 29 maggio la conferenza intitolata: “Il cuore delle donne”, aperta alla cittadinanza (con ingresso libero). Organizzato dal Soroptimist Club di Savona, l’appuntamento è alle 17 presso la Sala “Città dei Papi” in via dei Mille 4, e vede come relatore il dott. Paolo Bellotti.

“Occorre informare correttamente per fare una necessaria prevenzione” dice il noto cardiologo “e tenere presente l’incidenza della patologia cardiovascolare nelle donne, i cui dati non sono da sottovalutare”.

Bellotti è stato per diversi anni primario di Cardiologia presso l’Ospedale San Paolo di Savona, a partire dal dicembre 2000 fino al 2017. In questo lasso di tempo sono stati molti i progetti da lui attuati per prevenire le malattie cardiovascolari (ricordiamo tra l’altro le “Ricette salva cuore” o il “Progetto cuore-Savona, prevenzione cardiovascolare nelle scuole”).

A introdurre il pomeriggio sarà la dott.ssa Fiorenza Giorgi, magistrato, G.I.P. presso il Tribunale di Savona, socia da molti anni del Soroptimist. “Questa giornata si inserisce nel Progetto Nazionale del Soroptimist International d’Italia, ‘Si parla di cuore’. Sono lieta che il dott. Bellotti abbia accettato il nostro invito. Le donne possono e devono imparare a proteggere la loro salute e una corretta informazione costituisce il pilastro portante del benessere, specialmente quando la giovinezza è ormai alle spalle!”.