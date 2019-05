La Mikah Savona perde ancora e saluta la Serie A2

Savona. Dopo due anni consecutivi nel secondo campionato nazionale, la Mikah Savona deve salutare la Serie A2 dopo essere stata sconfitta anche in gara due dal Gruppo Stanchi Athena Roma.

Al Paladonati le liguri combattono ma, come già successo più volte durante la stagione, non riescono a sfruttare i momenti di black out delle avversarie e finiscono col cedere alla maggior determinazione e precisione in fase realizzativa delle laziali.

Salvezza senza dubbio meritata per le romane, che hanno dimostrato di avere più colpi in canna rispetto alle biancoverdi. Non è bastata infatti alle ragazze di coach Bracco la maggiore intensità messa in campo nel secondo tempo, anche perché in più occasioni le savonesi non sono riuscite a realizzare buoni conclusioni frutto anche di un buon lavoro difensivo.

Ora non resta che rimboccarsi le maniche e ripartire la prossima annata sportiva con la volontà di riconquistare la categoria, facendo tesoro degli errori fatti durante questa stagione storta.

“Nelle gare e nei momenti decisivi le ragazze della presidentessa Oggero non sono riuscite a mettere a frutto tutto il lavoro fatto in palestra durante questi dieci mesi ed è sicuramente questo uno dei rammarichi più grandi. Bisognerà farsi tutti un esame di coscienza per capire cosa in questa stagione si è sbagliato e cosa deve essere migliorato” dichiarano i portavoce della società savonese.

Il sodalizio savonese è quindi già pronto a ripartire con l’obiettivo di trattenere le giocatrici che vorranno ancora sposare il progetto e che soprattutto hanno dimostrato di avere la voglia ed il cuore di indossare la maglia biancoverde. La stagione è appena terminata ma la società ligure è già al lavoro per il prossimo campionato.

Il tabellino:

Gruppo Stanchi Athena Roma – Mikah Savona 53-41

(Parziali: 10-7; 27-13; 47-32)

Gruppo Stanchi Athena Roma: Gelfusa 10, Cirotti 10, Grimaldi 9, Piacentini 7, Raveggi 5, Volponi 4, Russo 3, Borsetti 3, Verrecchia 2, Bernardini, Antonelli ne, Perrotti ne. All. Casadio, ass. Innocenti.

Mikah Savona: Penz 14, Ceccardi 5, Sansalone 5, Guilavogui 5, Svetlikova 5, Zolfanelli 3, Azzellini 2, Villa, Vitari 2, Tosi. All. Bracco, ass. Napoli.

Arbitri: Cassinadri (Bibbiano) e Caravita (Ferrara).