Alassio. “Ripartendo da zero, dopo due anni di assenza, speravamo di ripartire almeno con i numeri dell’ultima edizione. Cinquecentosessanta partecipanti ci avrebbero resi più che soddisfatti”. Carlo Maria Balzola, portavoce dell’Asd Baia del Sole Alassio Laigueglia, commenta così i numeri registrati dalla mezza maratona della Baia del Sole, giunta alla quinta edizione. “Ma quando abbiamo visto il dato finale, oltre settecento iscritti ci siamo piacevolmente sorpresi”.

All’indomani della mezza maratona della Baia del Sole sono sorridenti i volti degli organizzatori, dell’amministrazione comunale e di tutti quelli che a diverso titolo hanno contribuito alla realizzazione di un evento che, come detto, ha visto una partecipazione che è andata ben oltre le più rosee previsioni.

“Sono particolarmente soddisfatta della fiducia accordata a questa associazione – spiega Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio -. Hanno dimostrato di saper organizzare un evento straordinario e soprattutto di saper coinvolgere tanta gente: partecipanti e pubblico. Visto lo straordinario successo stiamo già confrontandoci per inserire l’evento nel calendario sportivo della prossima stagione”.

“Bellissimo vedere tanta gente coinvolta – aggiunge il presidente del Consiglio di Alassio, Massimo Parodi -. Un particolare ringraziamento va anche alla Polizia Municipale che ha presidiato il percorso sgomberando l’intera via Dante, via Marconi, e la passeggiata verso il porto. Un grande impegno che ha visto coinvolto l’intero corpo di Polizia municipale per quattro turni consecutivi”. Immancabile anche il supporto della Protezione civile e delle associazioni di volontariato.

“Ci uniamo al ringraziamento dell’amministrazione – aggiungono Franca Giannotta e Patrizia Mordente, rispettivamente assessori alla protezione civile e al volontariato -. A presidiare il percorso e le postazioni più critiche assieme ai volontari della Protezione civile c’erano anche gli Alpini, l’Associazione Amici di Padre Herman, la Croce Rossa, l’Avis e i Carabinieri in congedo. Non saremmo in grado di organizzare determoinati eventi se non potessimo contare sul loro prezioso ausilio”.

La Mezza della Baia del Sole, che si è tenuta nella serata di sabato 11 maggio, è stata portata a termine da 528 atleti. Un numero di arrivati che la porta al 47° posto tra le 77 mezze maratone fino ad oggi disputate nel 2019 in Italia.

La gara, che si è sviluppata su un percorso tra Alassio e Laigueglia, è stata vinta da Mattia Bertocchi dei Runners Milano che ha coperto i 21,097 chilometri in 1 ora 13’30”. Secondo classificato Alessandro Rossetti (Cinisello Balsamo) in 1h14’04”, terzo Enrico Gabriele Ponta (La Fenice) in 1h16’04”.

A seguire 4° Marco Betassa (Atletica Monterosa Fogu Arnad) 1h16’13”, 5° Claudio Cabodi (Atletica Cafasse) 1h16’58”, 6° Emanuele Massoni (Garlaschese) 1h17’44”, 7° Diego Naronte (Cral Società Reale Mutua) 1h18’03”, 8° Paolo Rovera (Dragonero) 1h19’36”, 9° Mohamad Khorzom (Equilibra Running Team) 1h20’10”, 10° Danilo Cinarelli (Gruppo Città di Genova) 1h20’58”, 11° Michele Chiefari (Marathon Club Imperia) 1h21’09”, 12° Mattia Giovanni Armando (Podistica Valle Varaita) 1h22’58”, 13° Andrea Portovenero (Alta Valtellina) 1h23’01”, 14° Gabriele Ammoni (Corro Ergo Sum Runners) 1h23’05”, 15° Denis Regis (Vittorio Alfieri Asti) 1h23’09”.

Sedicesima assoluta e vincitrice della gara femminile Romina Casetta della GSR Ferrero con il tempo di 1 ora 23’44”. Seconda Ilaria Bergaglio (Atletica Novese) in 1h27’40”, terza Enrica Meneghetti (Albenga Runners) in 1h28’51”. Quarta Cinzia Cucchi (Castelraider) 1h32’25”, quinta Francesca Bai (Cral Trasporti Torinesi) 1h32’39”. Al traguardo sono giunte 145 donne, che rappresentano il 27,5% degli arrivati.

Prossimo appuntamento con l’Asd Baia del Sole Alassio Laigueglia sarà domenica 26 maggio con la StrAlassio corsa non competitiva di 7 chilometri in favore della Croce Rossa Italiana.

Nella foto: il numeroso gruppo dell’Atletica Gavirate