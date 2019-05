La lista “Patto per Varazze” contro l’ipotesi di una strada per la Ramognina: “La discarica deve chiudere entro il 2020”

Varazze. “La discarica deve essere chiusa entro il 2020. No alla strada nuova per la Ramognina”. E’ questo l’impegno che si assume la lista “Patto per Varazze” che sostiene la candidatura a sindaco di Enrico Caprioglio.

“Abbiamo appreso con allarme che nel programma ufficiale della lista “Essere Varazze” è stata inserita la previsione di costruire una nuova strada che unisca località San Giacomo alla Ramognina, sede della discarica comunale. Uno dei motivi, che per fortuna ha sempre frenato l’ipotesi che la discarica della Ramognina potesse diventare una mega discarica d’interesse per tutto il genovese, Genova compresa, è sempre stata la mancanza di una strada di facile utilizzo. La costruzione di una via di comunicazione nuova, comporta costi elevatissimi e fuori dalla portata delle casse comunali, il tutto per un transito di poche decine di auto al giorno. Tutto ciò non ha una logica apparente”.

“Patto per Varazze” si domanda perciò “quale possa essere il reale motivo di una proposta del genere, se non quella di fornire una via che permetterebbe agevolmente ai camion della nettezza urbana dell’area genovese di riversare rifiuti in una discarica che come noto, potrebbe essere ampliata notevolmente, trasformando Varazze nel nuovo punto strategico di riversamento dei rifiuti urbani genovese. Si tratta di un’ipotesi inaccettabile. La nostra lista si oppone totalmente e incondizionatamente al tentativo di trasformare la Ramognina in un ulteriore business di cui non si vede la fine”.