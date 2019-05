La Juniores Cup 2019

Sta per prendere il via il noto torneo Juniores Cup che come sempre si svolgerà nelle località di attigue all’area Camaiore/Viareggio dal 6 al 11 Maggio 2019.

Ecco in linea di massima il programma ufficiale:

Lunedì 6 maggio

ore 13.00 Arrivo Rappresentative e sistemazioni in hotel

ore 17.00 Ritiro materiale sportivo

Martedì 7 maggio

ore 15.00 prima gara triangolare: Rappresentativa “I” – Rappresentativa “A” presso Campo “Benelli” – Via Trieste angolo Viale Kennedy – Lido di Camaiore (riposa Rappresentativa “H”) ore 16.30 prima gara triangolare: Rappresentativa “F” – Rappresentativa “B” presso Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianore (riposa Rappresentativa “E”)

ore 18.00 prima gara triangolare: Rappresentativa “D” – Rappresentativa “G” presso Stadio Comunale “Necchi Balloni” – via XX Settembre, 91 – Forte dei Marmi (riposa Rappresentativa “C”)

Mercoledì 8 maggio

ore 15.00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “E” – (“F” o “B”) presso Campo “Marco Pedonese” – via Giacomo Leopardi, snc – Marina di Pietrasanta

ore 16.30 seconda gara triangolare: Rappresentativa “C” – (“D” o “G”) presso Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianore

ore 18.00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “H” – (“I” o “A”) presso Campo “Marco Pedonese” – via Giacomo Leopardi, snc – Marina di Pietrasanta

Giovedì 9 maggio

ore 16.00 terza gara triangolare: Rappresentativa “C” – (“D” o “G”) presso Campo “Marco Pedonese” – via Giacomo Leopardi, snc – Marina di Pietrasanta

ore 16.00 terza gara triangolare: Rappresentativa “H” – (“I” o “A”) presso Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianore

ore 16.00 terza gara triangolare: Rappresentativa “E” – (“F” o “B”) presso Campo “Benelli” – Via Trieste angolo Viale Kennedy – Lido di Camaiore

Venerdì 10 maggio

ore 15.30 1° Semifinale presso Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianore ore 17.30 2° Semifinale presso Campo “Marco Pedonese” – via Giacomo Leopardi, snc – Marina di Pietrasanta

Sabato 11 maggio

ore 11.00 Finale 1° e 2° posto presso Stadio Comunale “Necchi Balloni” – via XX Settembre, 91 – Forte dei Marmi

La composizione dello staff tecnico della Rappresentativa A (che interessa i giocatori del Ponente ligure viste le convocazioni a Novi Ligure dei savonesi Daniel Berruti, Yayah Kallon, Alessio Giorgi, Giovanni Zunino) prevede come dirigente responsabile Pierangelo Bianchi e come allenatore Giuseppe Maurizio Fossati.