Diocesi di Savona, attivato uno “sportello” per segnalare i casi di abuso in ambito ecclesiale

Savona. In sintonia con le scelte della Chiesa italiana, la diocesi di Savona-Noli attiverà da venerdì prossimo 10 maggio un servizio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, con la duplice finalità di offrire iniziative di formazione e momenti di riflessione per gli operatori pastorali e di accogliere (garantendo ovviamente la riservatezza) segnalazioni di eventuali casi di abuso che si verifichino in ambito ecclesiale.

Referente dell’iniziativa diocesana sarà la neuropsichiatra infantile dottoressa Maria Iosé Baldizzone, che si avvarrà della collaborazione di alcuni esperti, di competenze diverse. Sarà possibile accedere al servizio al recapito tutelaminori@diocesisavona.it. Il vescovo e la diocesi tutta intendono, anche tramite questa iniziativa, impegnarsi ancor più nella tutela dei minori, ponendo al centro il loro benessere.

“Su questo terreno la Chiesa è stata storicamente in difetto – afferma monsignor Gero Marino – Il desiderio è quello della assoluta trasparenza e il servizio ha anche lo scopo di salvaguardare il lavoro encomiabile e generoso di quanti in ambito ecclesiale si spendono nell’educazione dei minori”.