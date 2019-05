La Compagnia Boccascena di Savona tra le finaliste del Premio teatrale “Nena Taffarello” 2019

C’è anche Savona tra le città rappresentate nella seconda edizione del Festival Regionale Teatro Il Sipario Strappato – Premio “Nena Taffarello” 2019: con lo spettacolo “Buona la seconda”! la Compagnia Boccascena è riuscita ad entrare tra le cinque finaliste del concorso, decretate dalla giuria di esperti composta dal comico e autore televisivo di “Striscia La Notizia” Carlo Denei e dall’attore comico Stefano Lasagna.

Gli altri gruppi in gara per la vittoria finale sono la Compagnia TeatralNervi (Genova) con lo spettacolo “Brezza della sera”, la Compagnia dell’Albicocca” (Genova) con “Pagamento alla consegna”, la Compagnia degli Evasi (La Spezia) con “Il re muore” e la Compagnia Ramaiolo in Scena (Imperia) con “La donna in 3D”.

Sul palco del Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano dal 31 maggio al 15 giugno si avvicenderanno dunque compagnie provenienti da tutte e quattro le provincie, che si esibiranno in opere sia in italiano sia nelle varie parlate liguri. La compagnia vincitrice accederà di diritto alla fase finale del Premio FITA Liguria “Tre Caravelle 2019″, che rientra nel circuito del Gran Premio Nazionale di Teatro Amatoriale istituito dalla FITA.

La compagnia vincitrice del Premio “Tre Caravelle” 2019 rappresenterà la Liguria al G.P.T.A. 2020, a cui concorreranno tutte le compagnie vincitrici delle altre regioni. La vincitrice dell’edizione 2018 del Premio “Nena Taffarello”, Compagnia degli Evasi di La Spezia, finalista e vincitrice del Premio “Tre Caravelle” 2018 con lo spettacolo “Acre odore di juta”, ha rappresentato la Liguria al GPTA 2019 ed è in nomination per la migliore attrice protagonista con Carolina Sani. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 18 maggio a Pompei.