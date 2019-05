Andora. Le eccellenze dell’agricoltura andorese protagoniste all’importante ExpoFlora 2019 di Fossano, che in collaborazione con la locale Condotta Slow Food ospita Andora per il secondo anno consecutivo. Al centro della fiera ci sarà una sorta di Isola della Val Merula in cui Marco Gagliolo farà conoscere la Cipolla Belendina, nuovo Presidio Slow Food promosso dal comitato promotore e dal Comune.

Simone Peirano proporrà il suo Laboratorio di pesto al mortaio mentre la Cooperativa Ortofrutticola Andorese allestirà un mercatino di prodotti orticoli, basilico, pesto fresco e olio extravergine d’oliva. Lo stand istituzionale del Comune distribuirà materiale informativo turistico e offrirà al pubblico degustazioni di pesto e olio extravergine d’oliva locale da sempre molto apprezzato dai visitatori della mostra-mercato.

“La qualità delle produzioni agricole andoresi è stata talmente apprezzata dal pubblico che ci è stato chiesto di ampliare la nostra presenza nella fiera – spiega il consigliere delegato all’Agricoltura Marco Giordano, che insieme agli assessori alle Associazioni Patrizia Lanfredi e alla Cultura Maria Teresa Nasi ha curato la collaborazione con la Condotta Slow Food di Fossano e il Comune – È importante questo lavoro di squadra che mira a far conoscere le terre di produzione di eccellenze come il Basilico Genovese dop, l’Olio extravergine d’oliva, la Cipolla Belendina ma anche prodotti orticoli molto ricercati”.

“Andora è conosciuta in Piemonte per le sue spiagge che presentiamo come accoglienti in ogni periodo dell’anno, anche per chi pratica sport e per trasmette il messaggio che ogni vacanza può essere anche un’occasione anche per scoprire sapori, prodotti genuini e di qualità”, conclude Giordano.