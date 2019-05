Finale Ligure. E’ stato scelto il grande evento sull’altopiano de Le Manie, la 24H of Finale, per la presentazione ufficiale del nuovo consorzio per l’outdoor del finalese.

Dopo mesi di incontri, riunioni e soluzioni di aspettivi organizzativi e gestionali, la nuova realtà del finalese è finalmente pronta: sarà composta da diversi operatori e soggetti outdoor del comprensorio, con l’obiettivo di istituzionalizzare e regolamentare al meglio il settore in continua crescita ed espansione, un enorme patrimonio turistico che garantisce ormai oltre 300 mila presenze all’anno.

In occasione del grande evento di mountain bike giunto alla ventunesima edizione, verrà presentato il nuovo soggetto, il Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese: l’appuntamento è per domani, alle ore 17:00, nell’area ristorante “Ferrin”.

Il Consorzio nasce con l’obiettivo di valorizzare, tutelare, organizzare e promuovere il territorio del Finalese e la sua offerta turistica, in Italia e nel mondo, attraverso una sinergia fra la rete degli imprenditori, le associazioni, il ubblico e il territorio stesso.

Saranno presenti i sindaci del Comprensorio, le autorità politiche e sarà presente il Consiglio di amministrazione del Consorzio, che vede come presidente Gianluca Viglizzo.

“Un evento come la 24H of Finale, che richiama ogni anno migliaia di persone sull’Altopiano delle Manie e che rappresenta una celebrazione della combinazione di sport e divertimento, è l’occasione che meglio esprime lo spirito del Consorzio: partecipare tutti insieme alla tutela del territorio, il patrimonio del Finalese” afferma lo stesso Viglizzo nel presentare la nuova realtà.

“Al termine della presentazione si avrà l’opportunità di vivere un’esperienza diretta che permetta di conoscere le potenzialità del territorio e riflettere sull’esigenza di tutelarlo in termini di qualità e sostenibilità” conclude.

Il neonato consorzio risponde anche all’esigenza di adeguare il finalese alla nuova disciplina dalla Regione Liguria e quindi alla normativa regionale sul settore outdoor, all’insegna del turismo sostenibile, della cura e tutela del territorio, in primis i sentieri ma non solo. E poi garantire canoni di sicurezza per bikers e sportivi.

Dagli shuttle, alle guide, passando per le infrastrutture necessarie ad uno sviluppo armonico del settore, oltre alle attività di manutenzione e promozione: la costituzione del nuovo consorzio è stata fortemente voluta dallo stesso sindaco Ugo Frascherelli e dall’assessore Claudio Casanova.