Juniores Veloce, mister Musso: “Orgogliosi di aver vinto la Coppa Disciplina”

Savona. La Juniores della Veloce 1910 ha vinto la Coppa Disciplina.

“Non è certo per vincere questa coppa, che si parte ad agosto ad allenarsi, sudando per nove mesi di fila, ma è una coppa, che si può vincere o meno e noi l’abbiamo vinta”.

Mister Musso rivendica, con orgoglio, la conquista della Coppa Disciplina: “Si può banalizzarla, anche noi ci scherziamo sopra, ma solo chi ha a che fare con ragazzi di una certà età (17 – 20 anni) sa quale siano le difficoltà e le salite da affrontare per incanalarli nella giusta direzione. Perché sapere stare in campo, tenere a basa la tensione, accettare la sconfitta e gestire la vittoria sono elementi imprenscindibili per costruire giocatori e aiutarli a diventare uomini”.

“Il materiale umano a mia disposizione è di primo livello, aveva solo bisogno di essere guidato su un terreno consono, perché a buttarla in “cagnara” è facile, gestire una sconfitta all’ultimo minuto con un evidente torto è più difficile, ma molto appagante dal mio punto di vista.”

“Con queste basi comportamentali anche gli obiettivi agonistici e tecnici sono più facili da perseguire e raggiungere. Quinti in classifica generale, terzo miglior attacco e quinta migliore difesa… nove vittorie nelle ultime dieci partite disputate, Nove sconfitte, sette di misura e due con due reti di scarto… sappiamo come e dove migliorare, ma la strada e tracciata e con queste premesse il risultato sportivo non ci è precluso… insomma ci sarà da divertirsi”.