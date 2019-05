Juniores regionali (fase nazionale): corsa al tricolore

Sta per prendere il via a partire da sabato 11 maggio la fase nazionale del Campionato Juniores, la competizione che assegna lo scudetto nella categoria giovanile della LND. Sono 20 le squadre che hanno acquisito il diritto di partecipare alla nuova edizione 2019 in qualità di vincitori dei rispettivi campionati regionali, una formula ormai collaudata con successo dal 2013 con la partecipazione dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano. L’attività si distribuirà in poco più di un mese con incontri programmati al mercoledì ed al sabato dall’11 maggio come detto sino al 15 giugno, giorno in cui si andrà a disputare la finale a Firenze per decretare il campione d’Italia 2018/2019. La campionessa in carica è la Lastrigiana (la cui prima squadra milita attualmente del girone B dell’Eccellenza toscana). Le società ammesse alla corsa al tricolore sono state suddivise in 8 gironi determinati per vicinanza geografica, di cui una metà da 3 squadre ciascuno (triangolari C, E, F e G) e l’altra da 2 (gare di andata e ritorno A, B, D e H). La competizione si svolge con un percorso prestabilito: ai Quarti si affrontano le vincenti A-B, C-D, E-F, G-H. Poi la vincente tra A e B affronta in semifinale la qualificata tra C e D. La vincente E-F incontra G-H.

Limiti di età – Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi, e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito l’impiego, in assoluto, di non più di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999 in poi. Sono previste cinque sostituzioni per squadra.

Norme di svolgimento per il passaggio del turno – L’ordine di svolgimento delle gare della prima fase è stato stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della LND, stessa modalità sarà applicata per i turni successivi. Le gare dei quarti e delle semifinali sono articolate in partite di andata e ritorno, la finale sarà disputata in campo neutro.Per determinare la squadra vincente si terrà conto nell’ordine: dei punti ottenuti, migliore differenza reti, maggior numero di reti segnate, maggior numero di reti segnate in trasferta.

Accoppiamenti. In caso di parità di reti segnate in casa e trasferta tra le due squadre saranno i rigori a sancire la società vincente.

Squadre partecipanti

Abruzzo: Renato Curi Angolana (Città S. Angelo – PE)

Basilicata: CS Vultur (Rionero in Vulture – PZ)

Calabria: Sambiase Lamezia (Lamezia Terme – CZ)

Campania: Sant’Agnello (NA)

Emilia Romagna: Faenza (RA)

Friuli Manzanese (Manzano – UD)

Lazio: Romulea (RM)

Liguria: Athletic Club Liberi (GE)

Lombardia: Varesina (Venegono Superiore – VA)

Marche: Atletico Ascoli (Ascoli Piceno)

Molise: Finale Regionale in programma il 10 maggio

Piemonte VdA: Fossano (CN)

Puglia: Casarano (LE)

Sardegna: Monastir Kosmoto (Monastir – CA)

Sicilia: Camaro (Me)

Toscana: Fucecchio (FI)

CPA Trento: Mori S. Stefano (Mori – TN)

CPA Bolzano: Brixen (Bressanone – BZ)

Umbria: Foligno (PG)

Veneto: Finale Regionale in programma l’11 maggio

Composizione gironi

Girone A: Athletic Liberi – Fossano

Albo d’Oro (edizioni recenti): 2018 Lastrigiana; 2017 Tor Di Quinto; 2016 Vigor Perconti; 2015 Vigor Perconti; 2014: Piovese (Pd); 2013: Vado (Sv); 2012: Vigor Perconti (Rm); 2011: Real Misano (Rn); 2010: Tor di Quinto (Rm); 2009: Tor di Quinto (Rm); 2008: N. Tor Tre Teste (Rm); 2007: Pianura (Na); 2006: Tor di Quinto (Rm); 2005: San Lorenzo (Rm); 2004: San Luigi (Ts).