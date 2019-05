Juniores Nazionali Under 19, al via la fase finale

È partita sabato 27 aprile la fase finale del campionato Juniores Nazionali Under 19.

Sono 11 le formazioni cadette della Serie D che si sono qualificate vincendo i rispettivi gironi: Chieri, Ponte S.P. Isola, Mantova, Legnago Salus, Modena, Savona, Aquila Montevarchi, Aprilia Racing, Recanatese, Avellino e Audace Cerignola.

A completare il roster, come da regolamento, ci saranno le due migliori classificate tra le squadre di Serie D impegnate nei campionati regionali delle isole maggiori. Per la Sardegna ci sarà il Castiadas, mentre la Sicilia sarà rappresentata dal Città di Messina.

Inoltre, parteciperanno alla fase finale anche le società classificate dal 2° al 5° posto di ciascun girone, che si affronteranno nei play-off in programma il 27 aprile e il 4 maggio. Questi non saranno necessari nei casi in cui il distacco è pari o superiore a 8 punti tra 2ª-5ª e 3ª-4ª.

La competizione proseguirà con la disputa di ottavi e quarti di finale (andata e ritorno). Il titolo verrà poi assegnato attraverso la consueta formula del concentramento unico per semifinali (13 giugno) e finale (15 giugno). Nella scorsa stagione a fregiarsi del Tricolore è stata la Recanatese (vedi foto) che si è imposta nella finalissima di Forte dei Marmi del 17 giugno con il Seregno per 2 a 1 ai rigori.

In quella occasione (a cui ero presente) il portiere marchigiano Simone Piangerelli che ora milita in serie D gir.F (3^ in classifica), parò ben 4 penalty.

Confidiamo che le due nostre rappresentanti liguri (Savona e Fezzanese) possano arrivare più in alto possibile visto che potranno disporre di atleti attualmente in carico alla rosa della prima squadra che di sicuro ne rinforzeranno la già elevata competitività.

Ecco il calendario delle gare

27 aprile e 4 maggio

Play-off di girone

Girone A: Borgaro Nobis-Borgosesia

Girone B: Folgore Caratese-Como, Olginatese-Pro Sesto

Girone C: Adrense-Caravaggio

Girone D: Belluno-Union Feltre

Girone E: Santarcangelo-Reggio Audace

Girone F: Fezzanese-Real Forte Querceta, Seravezza-Ghivizzano B.

Girone G: Sangiovannese-Scandicci, San Donato Tavarnelle-Sinalunghese

Girone H: Flaminia-Trastevere

Girone I: Sangiustese-Francavilla, Pineto-Castelfidardo

Girone L: AZ Picerno-Turris

Girone M: Gravina-Bitonto, Città di Fasano-Bari

15 maggio

Prima giornata triangolari – abbinamenti andata

18 maggio

Seconda giornata triangolari

22 maggio

Terza giornata triangolari – abbinamenti ritorno

29 maggio

Ottavi di finale – andata

1 giugno

Ottavi di finale – ritorno

5 giugno

Quarti di finale – andata

8 giugno

Quarti di finale – ritorno

13 giugno

Semifinale (gara unica)

15 giugno

Finale